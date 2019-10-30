За п'ять років Україна планує впритул наблизитися до вступу в НАТО. Це основний месседж сьогоднішньої зустрічі в Одесі. Нагадаю, там перебуває делегація високопосадовців Альянсу на чолі з Генсеком Єнсом Столтенбергом. Продовжить Андрій Анастасов.

Напередодні візиту делегації до Одеси прибули чотири кораблі країн НАТО. Це протимінні тральщики з Італії, Іспанії, Румунії та Болгарії. Сюди ж до Морвокзалу сьогодні приїхали й члени Північноатлантичної рада Альянсу. Це посли двадцяти дев'яти держав. Очолив групу - Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це одеський морський порт, а ось там - Одеса".

Екскурсію для Столтенберга проводить віце-прем'єр-міністр України - Дмитро Кулеба. Каже: дедалі більше українців підтримують євроатлантичну інтеграцію. А після російської воєнної агресії - це вже не спонтанне, а цілком Усвідомлене рішення людей.

"Ми встановили для себе амбітну ціль: за п'ять років досягнути відповідності принципам та критеріям членства в НАТО Альянс теж зробив свій вибір, коли на Бухарестському самміті 2008 року визначив, що Україна Стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане", - говорить Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Генсек НАТО своєю чергою вкотре заявляє, що Альянс підтримує суверенітет та цілісність України, готовий допомагати практично, політично - та продовжувати зміцнювати українське військо. Щодо ситуації на Донбасі, Столтенберг зазначає: Нато вітає зусилля, спрямовані на розведення сил в прифронтовій зоні.

"Ми вітаємо нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, спрямовану на мирне розв'язання конфлікту. Але ми твердо наголошуємо: Росія несе чітку відповідальність за Виконання Мінські домовленості. Вона повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України. І припинити дестабілізувати країну", - говорить Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО.

Вже завтра делегація НАТО вирушає до Києва. Очікується, що Єнс Столтенберг зустрінеться з Президентом Зеленським та виступить з промовою у Верховній Раді.