Генсеку НАТО влаштували екскурсію по Одесі [ Редактировать ]
За п'ять років Україна планує впритул наблизитися до вступу в НАТО. Це основний месседж сьогоднішньої зустрічі в Одесі. Нагадаю, там перебуває делегація високопосадовців Альянсу на чолі з Генсеком Єнсом Столтенбергом. Продовжить Андрій Анастасов.
Напередодні візиту делегації до Одеси прибули чотири кораблі країн НАТО. Це протимінні тральщики з Італії, Іспанії, Румунії та Болгарії. Сюди ж до Морвокзалу сьогодні приїхали й члени Північноатлантичної рада Альянсу. Це посли двадцяти дев'яти держав. Очолив групу - Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Це одеський морський порт, а ось там - Одеса".
Екскурсію для Столтенберга проводить віце-прем'єр-міністр України - Дмитро Кулеба. Каже: дедалі більше українців підтримують євроатлантичну інтеграцію. А після російської воєнної агресії - це вже не спонтанне, а цілком Усвідомлене рішення людей.
"Ми встановили для себе амбітну ціль: за п'ять років досягнути відповідності принципам та критеріям членства в НАТО Альянс теж зробив свій вибір, коли на Бухарестському самміті 2008 року визначив, що Україна Стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане", - говорить Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Генсек НАТО своєю чергою вкотре заявляє, що Альянс підтримує суверенітет та цілісність України, готовий допомагати практично, політично - та продовжувати зміцнювати українське військо. Щодо ситуації на Донбасі, Столтенберг зазначає: Нато вітає зусилля, спрямовані на розведення сил в прифронтовій зоні.
"Ми вітаємо нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, спрямовану на мирне розв'язання конфлікту. Але ми твердо наголошуємо: Росія несе чітку відповідальність за Виконання Мінські домовленості. Вона повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України. І припинити дестабілізувати країну", - говорить Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО.
Вже завтра делегація НАТО вирушає до Києва. Очікується, що Єнс Столтенберг зустрінеться з Президентом Зеленським та виступить з промовою у Верховній Раді.
по теме
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прочитає лекцію українським курсантам
Україну відвідає делегація з НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Візит відбудеться 30 і 31 жовтня, вже оприлюднена його програма
До Одеського порту прибули чотири кораблі країн-членів НАТО
Зазвичай вони несуть патрулювання у Середземному морі, а до чорноморського узбережжя підійшли, оскільки завтра розпочнеться візит до України керівництва Північноатлантичного альянсу
"Не проспите Украину": Зеленский обратился к инвесторам
Президент Украины обратился к потенциальным инвесторам
Дональд Трамп назвав Зеленського президентом Росії
Очільник Білого Дому обмовився, коли коментував журналістам імовірність свого імпічменту через телефонний дзвінок українському очільнику
Генсек НАТО едет в Украину: программа визита
30 и 31 октября Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, по приглашению украинских властей вместе с другими представителями Альянса посетят Украину