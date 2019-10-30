Жизнь и судьба человека напрямую зависит от людей, которые его окружают. И так сложилось, что мы ищем себе пару и зачастую остаемся с этим человеком на протяжении длительного периода, а то и всей жизни. Но есть и такие среди нас, кто не может найти свою половинку, очень действенным в этом случае будет заговор на удачу в личной жизни:

В храм я пойду, счастье свое найду. Да помогут мне Высшие силы встретить человека любимого. Да полюбит он меня так же, как я его. Станем мы семьей крепкой, крепостью неразрушимой. Пускай желания мое сбудется

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