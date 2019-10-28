Заговор на удачу в работе: как стать успешным [ Редактировать ]
Жизнь человека напрямую зависит от его материального состояния, которое в свою очередь зависит от место работы человека. Чтобы увеличить собственное везение в карьере, можно использовать заговор на удачу, благо дело, таких существует немало.
И вот один из них, но самый действенный:
Ручке мне верой и правдой служить, с ручкой мне дружить, жить да не тужить, вместе письма писать да задачи решать. Сколько в ручке чернил, столько и у меня сил! Ручке писать да писать, а мне работу нужную отыскать! Чтобы денежки платили, чтобы холили; ценили, чтобы было не скучно, чтобы было сподручно. Как сказано, так тому и быть. Во веки веков. Аминь.
Читайте также:
по теме
Гороскоп удачи на неделю: кого ждет ошеломляющий успех
Кому обязательно повезет на этой неделе
Гороскоп удачи на выходные: кому точно повезет
Судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился
Гороскоп неудачи на выходные: кому грозит опасность
Жизнь человека напрямую зависит от его удачливости
Гороскоп неудачи на 25 октября: кому стоить быть осторожнее
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни
Гороскоп неудачи на 24 октября: кому стоит остерегаться беды
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни