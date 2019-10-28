Жизнь человека напрямую зависит от его материального состояния, которое в свою очередь зависит от место работы человека. Чтобы увеличить собственное везение в карьере, можно использовать заговор на удачу, благо дело, таких существует немало.

И вот один из них, но самый действенный:

Ручке мне верой и правдой служить, с ручкой мне дружить, жить да не тужить, вместе письма писать да задачи решать. Сколько в ручке чернил, столько и у меня сил! Ручке писать да писать, а мне работу нужную отыскать! Чтобы денежки платили, чтобы холили; ценили, чтобы было не скучно, чтобы было сподручно. Как сказано, так тому и быть. Во веки веков. Аминь.

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