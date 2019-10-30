В ОБСЄ підтримали розведення військ на Донбасі [ Редактировать ]
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Чевік - привітав початок розведення військ у районі Золотого на Донбасі.
Про це йдеться в офіційній заяві на сайті організації. Чевік підтвердив 29 жовтня додаткові патрулі моніторингової групи зафіксували, що Збройні сили України та бойовики запустили білі і зелені сигнальні ракети.
Це засвідчило готовність обох сторін до розведення.
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