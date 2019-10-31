На Филиппинах из-за мощного землетрясения погибли четыре человека. Об этом сообщает AFP.

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Известно, что сейчас продолжаются поиски жертв в серьезно поврежденных зданиях. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Минданао.

По меньшей мере девять человек пострадали, спасатели начали поиски, чтобы выяснить, не попали ли жители в ловушки внутри зданий.

Напомним, на Филиппинах произошло страшное землетрясение.