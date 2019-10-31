На Филиппинах произошло страшное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Известно, что землетрясение было магнитудой 6,6.

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Эпицентр землетрясения на этот раз находился в 35 километрах к западу от города Давао, на глубине около 20 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Раньше сообщалось о том, что Испания "утопает" в наводнении. А также к Земле летит сразу 8 опасных астероидов.