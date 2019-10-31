Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности, согласованной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.

31 октября появилась информация о том, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Зеленский и Путин встретятся с глазу на глаз.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".