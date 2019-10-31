Мужчину парализовало из-за воды в носу [ Редактировать ]
В США, в штате Мэриленд мужчина катался на гидроцикле и глотнул воды из местной реки, в результате чего его парализовало. Он хотел покататься на гидроцикле по реке Саскуэханн. Об этом сообщает Daily Mail.
Он не предал этому значения, пока спустя несколько дней у Перри не началась головная боль, рвота, галлюцинации, дрожь и слабость в нижних конечностях.
Оказалось, что в мозг мужчины попала плотоядная амеба Naegleria fowleri.
Вероятно она попала в организм с зараженной водой через нос. Амеба начала поедать мозг американца, что привело к временному параличу.
После многомесячного лечения и мучительных болей мужчина заново учится ходить.
Ранее мы писали о том, что звезду "Счастливы вместе" парализовало.
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