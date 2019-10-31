Британський парламент лишиться свого легендарного спікера. Один з найпопулярніших політиків в країні Джон Берков залишає посаду. Чому? І чим запам'ятається одіозний спікер, - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Цей заклик депутатів до порядку став головною фішкою Джона Беркова. І сьогодні у парламенті він прозвучав востаннє із його уст. Спікером Палати громад Берков працював останні 10 років. І за цей час став не лише одним із найвпізнаваніших політиків країни, але й культовою особою у соцмережах.

Журналісти не полінувалися порахувати скільки разів він вжив це слово на посаді. Вийшло 14 тисяч.

Та й узагалі цей спікер виявився найбалакучішим за усіх попередників. Він вражав своїм красномовством та філігранним використанням іронії. Не рідко вживав слова, які до того ніколи не звучали у парламенті.

"До порядку. Різниця в поглядах це суть політики. Я бачу складне поєднання засудливого розмахування пальців і похитування голови, звісно це може бути своєрідною терапією, але інституційно - не надає переваг", - говорить Джон Берков, спікер парламенту Великої Британії.

Спікер хотів вийти на пенсію у символічний день - виходу Британії із Євросоюзу. Не вийшло - "брекзит" знову перенесли. Берков противник виходу з ЄС. За що йому неодноразово дорікали. Мовляв, спеціально підігрує тим депутатам, що не хочуть "брекзиту". Це завдяки йому у порядку денному з'явився законопроект, що змусив прем'єра просити відстрочки розлучення з ЄС.

"І хоча я особисто можу не погоджуватися із деякими вашими інноваціями, та не маю ані найменшого сумніву, що ви були чудовим слугою цього парламенту та Палати громад. Особливо ви переймалися правами депутатів, і зробили більше, ніж будь-хто інший з часів Стівена Гонкінга щоби розтягнути час, зокрема цієї сесії парламенту", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Депутати один за одним висловлюють слова подяки та похвали спікеру. І ніхто не згадує про погане.

Зокрема, як минулого року, Джон Берков опинився на межі відставки. Через скандал із образливим ставленням до співробітників. Його звинувачували в цькуванні, невиправданій уїдливості та глузуваннях. А ще в публічній зневазі.

"Як так трапилося, що коли стало відомо про те, що ви мене назвали дурною жінкою, ви так і не перепросили в цій залі? ", - говорить Андреа Ледсом, депутат парламенту Великої Британії.

Це звинувачення, і всі інші Джон Берков категорично відкидав.

І пересидів скандал на своєму звичному місці. Рік потому, він йде під оплески колег. А за кілька днів його відставку своєрідно відзначать на святкуванні ночі Гая Фокса. Ось цю величезну паперову копію спікера спалять разом із іншими опудалами на традиційному щорічному вогнищі.

Навряд чи 56-річний спікер покине велику політику. Сам він про свої плани на майбутнє не повідомляє. Але найімовірніше, що Берков продовжить працювати в парламенті, щоправда, у іншій палаті - лордів. Звання пера автоматично отримали усі попередні спікери після відставки.