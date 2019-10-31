В последних обзорах игровых аксессуаров от Cougar я часто обозревал их разнообразную игровую периферию: клавиатуры, мыши и гарнитуры. Однако мне захотелось нечто экзотического, необычного, что может предложить неискушенному геймеру этот производитель.

К моему удивлению у Cougar есть удивительный аксессуар, который, как оказалось, является крайне полезным гаджетом для любителей и профессионалов в видеоиграх. Речь идет о держателе для кабеля Cougar Bunker RGB.

Что это? Зачем? Такое бывает? Во время тестирования многие мои друзья и коллеги задавались этими вопросами. Действительно, на первый взгляд звучит так, будто Cougar придумали абсолютно бесполезную вещь, лишь бы побаловать геймеров. Как бы не так! То, что Cougar выпустили уже вторую версию этого гаджета, говорит о том, что он очень востребован.

В этом обзоре я расскажу, почему Cougar Bunker RGB является крайне полезным аксессуаром на игровом столе.

Комплектация

Упакован Cougar Bunker RGB в картонную коробку в фирменном темном оформлении, на которой изображен держатель с подсветкой.

В предыдущей модели на коробке тоже было нанесен рисунок со свечением оранжевого цвета, но это была маркетинговая уловка – там не было никакой подсветки. В улучшенной модели подсветку добавили, но о ней ниже.

Комплект очень прост: сам гаджет и кабель microUSB с "макулатурой" именуемой инструкцией.

Дизайн

Доставая "бункер" из упаковки, в руках оказывается легкое, но очень прочное и довольно компактное устройство, которое на столе занимает меньше места, чем кружка чая или кофе.

С лицевой стороны можно увидеть ручку прижимного механизма с логотипом компании и упругий и гибкий фиксатор в форме "журавля", который сильно гнется, но всегда возвращается в исходное состояние.

По бокам разнесены два USB 2.0 порта USB-хаба для подключения любой периферии или флешек, о котором так просили владельцы предыдущей модели. На тыльной стороне находится порт microUSB для подключения к компьютеру.

У самой кромки вокруг корпуса встроена полоска RGB подсветки, которую тоже настойчиво просили фанаты бренда. Над полоской находится кнопочка переключение режимов подсветки (и выключения).

Снизу Cougar Bunker RGB находится очень липкая вакуумная присоска. Она очень мощная и будучи установленной на столе, "вгрызается" в него буквально мертвой хваткой – оторвать ее становится невозможно. Благо после открытия прижимной защелки, аксессуар снимается без проблем и не оставляет следов на столе.

Использование

Монтаж Cougar Bunker RGB на столе очень прост: снимаем защитную пленку с присоски, устанавливаем его на столе поближе к мышке, закрываем защелку, включаем подсветку. Затем прокладываем в канавке фиксатора шнурок мышки и готово – можно играть.

Смысл в том, что Cougar Bunker RGB очень грамотно удерживает шнурок мышки так, чтобы он не цеплялся за посторонние предметы или за край стола, что в порыве яростной виртуальной схватки в играх порой очень раздражает. Прорезиненное крепление предоставляет игрокам свободу движений и дополнительную плавность в управлении мышью.

Также крепление для провода мышки предотвращает ее падение на пол, если вдруг эмоции взяли верх.

Даже если длины протянутого провода мышки вдруг не хватает, то при натягивании само крепление слегка прогнется, тем самым указывая игроку на то, что шнурок нужно немного вытянуть.

После того, как идеальное расположение кабеля будет найдено, вы заметите, насколько хорошо комфортным стало использование мышки – проводу больше ничего не мешает – полная свобода. Можно спокойно играть!

Более того, "бункер" позволяет подключать флешки, внешние жесткие диски, причем скорость передачи данных ограничена лишь самой шиной USB. Причем прочное крепление на столе позволяет подключать любое устройство одной рукой не придерживая аксессуар.

Подсветка

Декоративная RGB подсветка, как элемент декора, тоже удалась. На Bunker RGB предустановлено 14 световых шаблонов (включая пульсацию и смешивание цветов), которые можно переключать простым нажатием кнопки.

Подсветка очень яркая, а цвета очень насыщенные. Если на столе есть другая периферия с подсветкой, то Cougar Bunker RGB будет идеально вписываться в интерьер игрового стола.

Итог

Cougar Bunker RGB является прекрасным примером полезного устройства, которое в новой версии стало в разы лучше, расширив спектр возможностей благодаря USB-портам и разноцветной подсветки. Удивительно еще то, что минусов у этого гаджета в принципе нет, разве что только его очень узкий спектр использования по цене 999 гривен. Но если хочется себя побаловать и сделать жизнь немного ярче и комфортнее, то оно того стоит.

Благодарим компанию EDG GROUP за предоставленное устройство

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