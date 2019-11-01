Палестинці вдарили по Ізраїлю - уперше після майже місяця відносного затишшя. Запуск ракети з території Сектора Гази зафіксували ізраїльські військові. Вони вдарили у відповідь, знищивши два військові об'єкти ХАМАСу в Газі, - повідомили в Армії оборони Ізраїлю на своїй сторінці у Twitter. Чи постраждав хтось - не повідомляють.