У Празі вирощують овочі для подорожі на Марс [ Редактировать ]
Експеримент "Марсонавт". У Празі інженери і агрономи вирощують овочі та пряні трави в екстремальних умовах - методом аеро-поніки: в повітрі, без ґрунту і з мінімальним використанням води.
Ідея в тому, щоб отримувати рослинну їжу на борту космічного корабля, який прямуватиме до Марса. "Грядки" розташовані вертикально - заради економії місця.
Перший урожай листового салату, м'яти, базиліку, редису і гірчиці вже виростили. Його продегустували добровольці. На черзі - вирощування полуниці.
"У лабораторії аеропоніки створені спеціальні умови і освітлення. Завдяки додаванню живильного розчину рослини досягають "правильного", дорослого розміру. Смак - чудовий. Адже ми вирощуємо їх у контрольованому середовищі і забезпечуємо унікальними поживними речовинами", - зазначає Ян Лукачевіч, космічний інженер.
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