Експеримент "Марсонавт". У Празі інженери і агрономи вирощують овочі та пряні трави в екстремальних умовах - методом аеро-поніки: в повітрі, без ґрунту і з мінімальним використанням води.

Ідея в тому, щоб отримувати рослинну їжу на борту космічного корабля, який прямуватиме до Марса. "Грядки" розташовані вертикально - заради економії місця.

Перший урожай листового салату, м'яти, базиліку, редису і гірчиці вже виростили. Його продегустували добровольці. На черзі - вирощування полуниці.

"У лабораторії аеропоніки створені спеціальні умови і освітлення. Завдяки додаванню живильного розчину рослини досягають "правильного", дорослого розміру. Смак - чудовий. Адже ми вирощуємо їх у контрольованому середовищі і забезпечуємо унікальними поживними речовинами", - зазначає Ян Лукачевіч, космічний інженер.