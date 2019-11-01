В Ривненской области зафиксировали очередной факт, когда сотрудники военкоматов забирают призывников прямо с работы. Как рассказывают адвокаты, в армию берут даже парней с медицинскими противопоказаниями, пытаясь таким образом выполнить план. Об этом сообщает strana.ua.

"Мой клиент работает в одном из коммунальных предприятий города. Он сидел в своем рабочем кабинете, когда туда пришли военные в форме. Никакой полиции с ними не было. Они просто напугали парня тюрьмой, нажали на него и забрали в военкомат. Он здесь уже находится несколько дней. Причем с ним не было даже паспорта, то есть они не могли установить его личность", - возмущается адвокат Валентин Дупак.



Второго призывника работники военкомата забрали возле магазина.

Ранее сообщалось, что пятилетнему ребенку прислали повестку в военкомат.