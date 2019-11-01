В Украине в ближайшее время может произойти землетрясение силой в 8 балов по 12-тибальной шкале. Сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, случается один раз в 100-120 лет, и в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки. Об этом сообщает сейсмолог Александра Кендзера из Института геофизики НАН Украины.

По ее прогнозам, землетрясение будет достаточно сильным.

Читайте также В Китае произошло мощное землетрясение

Поскольку нельзя точно спрогнозировать, когда начнутся толчки, людям следует быть готовыми к ним заранее.Часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

6-бальные толчки накрывали Залещики (Тернопольская область) и Каменку-Бугскую (Львовщина). Центр и Восток также подвержены землетрясениям, максимум, зафиксированный здесь, 5 баллов.

Напомним, недавно на Филиппинах произошло страшное землетрясение. А на Японию обрушилось мощное стихийное бедствие.