Украину всколыхнет мощное землетрясение: какие области под угрозой [ Редактировать ]
В Украине в ближайшее время может произойти землетрясение силой в 8 балов по 12-тибальной шкале. Сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, случается один раз в 100-120 лет, и в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки. Об этом сообщает сейсмолог Александра Кендзера из Института геофизики НАН Украины.
По ее прогнозам, землетрясение будет достаточно сильным.
Поскольку нельзя точно спрогнозировать, когда начнутся толчки, людям следует быть готовыми к ним заранее.Часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.
6-бальные толчки накрывали Залещики (Тернопольская область) и Каменку-Бугскую (Львовщина). Центр и Восток также подвержены землетрясениям, максимум, зафиксированный здесь, 5 баллов.
Напомним, недавно на Филиппинах произошло страшное землетрясение. А на Японию обрушилось мощное стихийное бедствие.
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