В воскресенье, 3 ноября, метро в Киеве изменит график работы. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Отмечается, что изменения будут в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Львов".

Так, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве не будет ходить скоростной трамвай.