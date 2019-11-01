В Киеве метро изменит график работы [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, метро в Киеве изменит график работы. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что изменения будут в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Львов".
Так, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве не будет ходить скоростной трамвай.
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