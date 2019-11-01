В Киеве не будет ходить скоростной трамвай [ Редактировать ]
На выходных, 2 и 3 ноября, в Киеве прекратит работу скоростной трамвай № 1. Это связано с ремонтом колеи на участке между улицей Генерала Потапова и бульваром Кольцова. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс".
Также отмечается, что будет увеличено количество автобусов № 2Т. Кроме того, из-за ремонта путей на пересечении улиц Константиновской и Щекавицкой, трамваи № 12, 16,19 будут двигаться по сокращенным маршрутам - до Подольского ТРЭД:
- № 12К проследует от Пущи Водицы;
- № 16К - от станции метро "Героев Днепра";
- № 19К - от площади Тараса Шевченко.
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Жолудева злоумышленники обстреляли окна скоростного трамвая.
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