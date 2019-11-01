Электронные билеты в Киеве: когда полностью запустят систему [ Редактировать ]
В Киеве все больше людей переходят на новую систему оплаты проезда в транспорте. Отмечается, что ежедневно по е-билету ежедневно совершается 250 тысяч поездок, сообщает пресс-служба КГГА.
Так, полностью запустить систему в промышленную эксплуатацию планируют запустить к апрелю 2020-го.
К этому времени систему наладят и исправят ошибки, а также установят все терминалы по продаже и пополнению е-билета.
Ранее сообщалось, что в Киеве не будет ходить скоростной трамвай.
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