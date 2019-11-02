Верность - одна из самых лучших черт характера человека. Каждый хочет иметь верных и преданных людей в окружении. Однако, в наше время мы все чаще сталкиваемся с предательством и разочаровываемся в искренних намерениях окружающих.

Астрологи рассказали, что люди, которые родились под определенным знаком зодиака, чаще других оказываются верными друзьями и супругами.

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Итак, на первом месте оказался Лев. На первый взгляд может показаться, что этот знак зодиака не совсем надежный. Это из-за его самоуверенности и экспрессивности. Однако, хотя они и могут вести себя вызывающе, они на 100% остаются верными своим близким.

Они настолько принципиальные, что, кажется, ничто не может заставить их пойти на измену или предательство. Вы можете быть уверенны во Львах, как в самих себе.

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