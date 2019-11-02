Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, Маша взбудоражила поклонников новым фото в соцсети. Так, в своем Instagram девушка опубликовала снимок с празднования Хэллоуина.

На фото Маша запечатлена в розовом парике и остроконечными ушками, что напоминает эльфийку. Также у девочки большие круглые очки. А дополнил наряд яркий макияж.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Поклонники были шокированы образом, который выбрала себе Маша Полякова. Они похвалили ее за отличное чувство стиля и фантазию.

"Вау, Маша", "Очень круто", "Маша, хорошенькая", - написали фолловеры.

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