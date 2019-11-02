Дочь Оли Поляковой шокировала жутким образом (фото) [ Редактировать ]
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, Маша взбудоражила поклонников новым фото в соцсети. Так, в своем Instagram девушка опубликовала снимок с празднования Хэллоуина.
На фото Маша запечатлена в розовом парике и остроконечными ушками, что напоминает эльфийку. Также у девочки большие круглые очки. А дополнил наряд яркий макияж.
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Поклонники были шокированы образом, который выбрала себе Маша Полякова. Они похвалили ее за отличное чувство стиля и фантазию.
"Вау, Маша", "Очень круто", "Маша, хорошенькая", - написали фолловеры.
Ранее сообщалось, что Слава из "НеАнгелов" шокировала архивным фото до пластики, а также Астафьева поразила глубоким декольте.
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