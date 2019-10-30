Дочь известной украинской артистки Оли Поляковой часто радует поклонников новыми публикациями. На последнем снимке Полякова-младшая она опубликовала фото, на которых позирует в шубах и пальто.

Дувушка просит подписчиков помочь ей.

"Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться. Я лично не могу решить, спасите пожалуйста", - пишет Маша Полякова.

Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой показала "жаркое" фото в купальнике. А также дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковали подписчики в сети.