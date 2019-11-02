Ярослав Дубневич очікуватиме вироку у своїй справі - на волі. Спеціалізований антикорупційний суд відмовив ГПУ в арешті нардепа. Натомість призначив заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

Дубневича, нагадаємо, звинувачують у махінаціях із закупівлями для "Укрзалізниці". За подіями в залі суду стежили наші кореспонденти.

Спеціалізований антикорупційний суд столиці. З учорашнього дня тут слухають справу нардепа від "Європейської солідарності" Ярослава Дубневича. Політика підозрюють у зловживанні службовим становищем за часів головування в парламентському комітеті з питань транспорту. У ГПУ переконані - депутат незаконно заволодів коштами "Укрзалізниці". Через підконтрольних юросіб продавав комплектуючі для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі - майже 93 мільйони гривень.

"Організував групу осіб, до якої включив своїх двох помічників з розподілом ролей і ця група осіб чинила активні дії - для того, щоби заволодіти коштами державного підприємства, шляхом введення в процедуру закупівлі підприємства, саме яке належить фактично Дубневичу. Тобто, вони мали купити без цього підприємства державного підприємства у виробника і за ціну дешевшу", - заявив Віталій Пономаренко прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурори просять заарештувати політика на 2 місяці. Мовляв, на волі в нього широкі зв'язки, він може впливати на слідство або ж виїхати за кордон. Запропонована застава - у розмірі завданих державі збитків - 93 мільйони гривень. Ярослав Дубневич зізнається: до суду приїхав з речами на випадок арешту. Каже - грошей на внесення застави не має. Усі звинувачення відкидає. Судову справу називає політичним переслідуванням.

"Було 5 подань, 4 з них генеральні прокурори повертали, як з недостатністю доказів моєї вини, втому числі і діючий прокурор Руслан Рябошапка. А тільки після того, як відразу я не проголосував за закон про реформування Верховного суду - наступний день відразу терміново було подано подання у Верховну Раду, щодо зняття моєї недоторканості, щодо притягання до кримінальної відповідальності", - заявив Ярослав Дубневич, народний депутат України.

Зрештою, після трьох годин у нарадчій кімнаті, суддя виносить рішення - в арешті Дубневича прокурорам відмовити. Але нардеп має внести 100 мільйонів гривень застави, здати паспорт і одягти електронний браслет. Під варту його можуть узяти, лише якщо протягом п'яти діб заставу не буде сплачено.