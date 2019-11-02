Двоє поліцейських потрапили до лікарні внаслідок ДТП в Рівному. Патрульну автівку протаранив п'яний водій. Службова машина стояла на узбіччі.

Правоохоронці з "трукамом" відстежували порушників швидкісного режиму. Коли одному з них виписували протокол, у патрульне авто ззаду влетів легковик. Удар був дуже потужний, тож обидві машини сильно пошкоджені. Екіпаж поліції забрала "швидка".

"На момент зіткнення, патрульна сиділа на пасажирському сидінні, патрульний сидів на водійському. Патрульна отримала забійну рану шиї та голови. Так само і патрульний. Водій, який в'їхав в наш припаркований автомобіль - перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння - запах з порожнини рота. В салоні автомобіля знаходилися пляшки з-під спиртних напоїв, як і порожні, так і повні. Попередньо, був не пристебнутий - головою вибив лобове скло майже", - повідомив Сергій Мерчук, керівник Управління патрульної поліції в Рівненській області.