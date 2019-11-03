Зниклу дівчинку з Одеси знайшли мертвою [ Редактировать ]
Трагічно завершилися пошуки 14-річної дівчинки в Одесі. Після прогулянки з друзями вона не повернулася додому, а сьогодні вранці її знайшли мертвою. Напередодні до поліції звернулася мати дівчини. Пошуки тривали всю ніч за містом, де відпочивали друзі. До поліції доставили 15-річного хлопця, якого бачили останнім з убитою. Він переховувався у своїх знайомих.
"Чотринадцятирічну жительку Суворівського району, яку з учорашнього дня розшукували поліцейські, знайдено мертвою у лісосмузі на території Уламайського району. На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин", - говорить Іван Іщенко, полковник поліції, т.в.о. начальника ГУНП в Одеській області.
по теме
Відтоптані ноги: чого коштує дорога до школи дітям одного з сіл на Миколаївщині
У тисняві, з відтоптаними ногами та порваними куртками. Так школярі одного із сіл на Миколаївщині щодня добираються на навчання
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію
Занедужав 9-річний учень школи-ліцею №303, що в Дарницькому районі - школяр контактував із 45 людьми, з них 36 - діти
На навчальному полігоні Одеси вибухнув снаряд
Троє курсантів поранені внаслідок вибуху на навчальному полігоні одеської військової академії. Про це повідомляє місцеве видання "Думська"
Грецькі науковці з'ясували причину смерті Олександра Македонського
Вони проаналізували записи стародавніх істориків про те, на що хворів великий полководець і завойовник - зокрема, останні дні його життя
Спалах дифтерії: в Ужгороді зібрали протиепідемічну комісію
А в Ужгороді через спалах дифтерії терміново зібрали проти-епідемічну комісію. Там закінчилася сироватка проти цієї хвороби