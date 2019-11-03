Трагічно завершилися пошуки 14-річної дівчинки в Одесі. Після прогулянки з друзями вона не повернулася додому, а сьогодні вранці її знайшли мертвою. Напередодні до поліції звернулася мати дівчини. Пошуки тривали всю ніч за містом, де відпочивали друзі. До поліції доставили 15-річного хлопця, якого бачили останнім з убитою. Він переховувався у своїх знайомих.

"Чотринадцятирічну жительку Суворівського району, яку з учорашнього дня розшукували поліцейські, знайдено мертвою у лісосмузі на території Уламайського району. На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин", - говорить Іван Іщенко, полковник поліції, т.в.о. начальника ГУНП в Одеській області.