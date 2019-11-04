День Казанской иконы Божией Матери: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, весь православный мир празднует день Казанской иконы Божией Матери. Икона почитается как чудотворная. В этот день существует ряд примет и суеверий. О них пишет jizn.info.
Народные приметы в день Казанской иконы Божией Матери
- Люди верили, что на Казанскую Божия Матерь льет слезы и молит Господа о прощении людских грехов, а потому дождь в этот день - к благополучному и урожайному году.
- До Казанской еще не зима, а с Казанской уже не осень, так что дождь в этот день может постепенно превратиться в снег.
- На Казанскую лучше не отправляться в дальнюю дорогу, иначе домой можно долго возвращаться.
- На Казанскую хорошо играть свадьбы - такие пары будут счастливыми.
- С Казанской наступают настоящие зимние холода. Ясный день обещает скорое похолодание.
- Если утром лежит туман - еще будут оттепели.
Смотрите также, что категорически нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери.
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