В понедельник, 4 ноября, весь православный мир празднует день Казанской иконы Божией Матери. Икона почитается как чудотворная. В этот день существует ряд примет и суеверий. О них пишет jizn.info.

Народные приметы в день Казанской иконы Божией Матери

Люди верили, что на Казанскую Божия Матерь льет слезы и молит Господа о прощении людских грехов, а потому дождь в этот день - к благополучному и урожайному году.

До Казанской еще не зима, а с Казанской уже не осень, так что дождь в этот день может постепенно превратиться в снег.

На Казанскую лучше не отправляться в дальнюю дорогу, иначе домой можно долго возвращаться.

На Казанскую хорошо играть свадьбы - такие пары будут счастливыми.

С Казанской наступают настоящие зимние холода. Ясный день обещает скорое похолодание.

Если утром лежит туман - еще будут оттепели.

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