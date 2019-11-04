Десятки тисяч людей пробігли вулицями Нью-Йорка [ Редактировать ]
Десятки тисяч людей пробігли вулицями Нью-Йорка. Тут відбувся щорічний марафон. 42 -кілометровий маршрут перетинає усі райони міста. Першими і серед чоловіків, і серед жінок його подолали бігуни з Кенії. Вони дістануть призові 100 тисяч доларів. Перший такий марафон провели ще 1970.
Участь у ньому коштувала лише один долар. Нині вартість для іноземців - 350. Щорічний прибуток Нью-Йорка від цього спортивного заходу понад двісті мільйонів доларів.
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