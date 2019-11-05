Неподалік Греції врятували туристку-невдаху [ Редактировать ]
Новозеландську туристку врятували у відкритому морі неподалік Греції. Вона подорожувала на яхті, а дорогою вирішила відвідати один із островів. Попливла до нього шлюпкою, та на зворотному шляху зламалося весло, сильний вітер відігнав судно далеко у море. Через 37 годин жінку знайшла берегова охорона.
За словами поліції, вона куталася у пластикові пакети і використала дзеркало, щоб привернути увагу рятувальників.
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