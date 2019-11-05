Майк Помпео оприлюднив умови допомоги Україні [ Редактировать ]
Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держсекретар США Майк Помпео окреслив два головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву.
У інтерв'ю на радіо він зазначив: за президентства Дональда Трампа - Сполучені Штати надали Україні озброєння і технічну допомогу щоб підтримати демократію та поступ держави на Захід.
За словами Помпео, країна вражена глибокою корупцією. Тому, "місія посла Курта Волкера полягала в тому, щоб створити набір інструментів, аби президент Зеленський та його команда змогли виконати обіцяне перед виборами", - зазначив Майк Помпео, держсекретар США.
по теме
З Ярослава Дубневича зняли депутатську недоторканість
Верховна Рада зняла недоторканість з депутата Ярослава Дубневича і дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності
Депутатів України перевіряють на детекторі брехні
Як вибухнув антикорупційний скандал, хто кого і в чому звинувачує, і чи справді за допомогою детектора брехні можна викрити хабарників?
Депутату Ярославу Дубневичу обрали запобіжний захід
Антикорупційний суд обрав нардепові запобіжний захід, що вирішили?
Контрабанда на мільйони: чиновників Миколаївської митниці підозрюють у корупції
СБУ та ДБР провели обшуки, які стосувалися контрабанди з Європи - вилучена документація підтвердила масштабні порушення
Префектури замість рад: уряд планує змінити територіальний устрій України
Держслужбовців, які потраплять під скорочення, обіцяють попередити про це за два місяці, а також виплатити компенсацію