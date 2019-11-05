Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держсекретар США Майк Помпео окреслив два головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву.

У інтерв'ю на радіо він зазначив: за президентства Дональда Трампа - Сполучені Штати надали Україні озброєння і технічну допомогу щоб підтримати демократію та поступ держави на Захід.

За словами Помпео, країна вражена глибокою корупцією. Тому, "місія посла Курта Волкера полягала в тому, щоб створити набір інструментів, аби президент Зеленський та його команда змогли виконати обіцяне перед виборами", - зазначив Майк Помпео, держсекретар США.