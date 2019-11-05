"Приятный сюрприз": синоптики ошарашили прогнозом [ Редактировать ]
В Украине ожидаются дожди 6 и 7 ноября. Температура воздуха +20. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
"Такой себе приятный погодный сюрприз в последнем месяце осени", - говорится в сообщении.
Ближайшей ночью температура воздуха составит +6 +11, а на побережье морей до +14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15 +20 градусов.
В четверг, 7 ноября, небольшие дожди вместе с понижением температуры на 3-5 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украину возвращается "апрельское" тепло.
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