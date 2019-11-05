Компанія "Боїнг" випробувала таксі у космос [ Редактировать ]
Компанія "Боїнг" випробувала таксі, що має доправляти астронавтів до Міжнародної космічної станції й назад, на Землю.
Під час тестового пуску не спрацював один із трьох парашутів, що має катапультувати пасажира. Наразі це головна технічна проблема, - кажуть інженери. Перший безпілотний запуск апарата на орбіту планують на 17 грудня.
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