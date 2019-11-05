Нарешті побачилися: у Єрусалимі єврейська родина познайомилася зі спасителькою [ Редактировать ]
Нарешті побачилися. У Єрусалимі єврейська родина познайомилася із жителькою Греції, яка в роки Другої світової врятувала їхніх рідних від Голокосту. Як відбулася зустріч і хто її влаштував - знає Ірина Іванова.
Вони не бачилися 75 років. В обох - ціле життя за спиною і кілька поколінь нащадків. Сара Янай, якій зараз 86, у дитинстві мешкала в Греції. Тоді країну захопили нацисти. Від фізичного знищення єврейське сімейство із шести осіб врятували три сестри-сироти з міста Верія, що поблизу Салонік.
"Вони переховували нас у своєму будинку. Це була зовсім проста хатинка. Мельпомені - наймолодша із сестер. Між нами шість років різниці, тож ми швидко потоваришували: разом гралися, збирали в городі овочі, щось допомагали готувати - все робили удвох", - говорить Сара Янай, урятована в роки Другої світової війни.
Мельпомені Діні Гіанопулу зараз тяжко говорити через похилий вік. Жінці - 92, вона пересувається у візку. Але тут і слова зайві. Старенька лиш втирає сльози, вітаючи нащадків колись врятованих нею людей.
Емоційну зустріч влаштували в "Залі імен" Національного меморіалу Голокосту "Яд ва-Шем" у Єрусалимі. Її відвідали й нащадки Йоссі Мора, брата Сари Янай, якому було лише два місяці, коли він опинився під опікою сестер-рятівниць. Нині чоловікові 77, усіх своїх дітей та онуків він виховав на розповідях про героїчний вчинок гречанок.
"Ми у величезному боргу перед цією жінкою та її сестрами, які врятували сім'ю мого діда. Її вчинок надихає. Це людина, яка символізує для мене героїзм, мужність і просто людяність. Якби не вона, нікого із цих найдорожчих мені людей, зараз би тут не було", - говорить Юваль Даґан, онук урятованого в роки Другої світової війни.
Емоційна зустріч зібрала разом двадцять дві людини з трьох поколінь, які могли й не народитися, якби не героїзм Мельпомені та її сестер. 1994 року всі троє отримали звання "Праведника народів світу" від центру "Яд ва-Шем". Його присвоюють тим, хто рятував євреїв у роки Другої світової. Таких у світі 27 тисяч.
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