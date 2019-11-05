Тепер офіційно. Центральна виборча комісія оголосила про повне завершення виборчого процесу позачергових парламентських перегонів. На сьогоднішьному засіданні члени ЦВК підписали протоколи з результатами голосування на 198 мажоритарному окрузі. Чому довелося чекати два місяці - розкаже Даніїл Снісар.

Десятки позовів, апеляцій і касацій, півсотні судових засідань та перераховані двічі голоси. Процес підрахунку на 198 мажоритарному окрузі у Смілі затягнувся майже на два місяці. За цей час одного з кандидатів Сергія Рудика, там двічі оголошували переможцем виборів. Проте, постанову ЦВК про підсумки щоразу оскаржували конкуренти.

"Сьогодні ми плануємо завершити встановлення, як підсумків, так і результатів виборів в цьому окрузі. І тим самим прискорити завершення виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у всіх без виключення округах", - говорить Олег Діденко, голова Центральної Виборчої комісії.

Крапку у справі напередодні поставив Вищий Касаційний адмінсуд столиці. Він відхилив апеляцію однієї із кандидаток, яка вимагала визнати перерахунок голосів на Окрузі недійсним.

"Відповідно, постанова набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню не підлягає. Таким чином ми маємо рішення суду, яке набрало повністю законної сили. І на сьогоднішній день відсутні суб'єктивні, чи об'єктивні, будь-які перешкоди для подовження виконання рішення суду, в частині встановлення підсумків голосування та результатів виборів", - говорить Сергій Постівний, член ЦВК.

Від дня голосування, результати на 198 окрузі залишилися незмінними. Це підвердили обидва, призначених судами, перерахунки.

"Згідно із Законом України про вибори народних депутатів України, народним депутатом України обрано Рудика Сергія Ярославовича. Який одержав більшу, відносно інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі номер 198", - говорить Сергій Постівний, член ЦВК.

"Ця вся історія - це такий неприємний приклад, як можна за допомогою зловживання правом, є такий термін, коли юристи, володіючи технікою права, знаючи всі входи і виходи з різних судів, користуються своїми знаннями і зв'язками для того, щоб загнати опонента у те становище, яке намагалися загнати мене. Тому що увесь парадокс ситуації полягає в тому, що увесь процес був спрямований на перерахунок і затягування результатів", - говорить Сергій Рудик, переможець виборів на 198 виборчому окрузі.

Посвідчення народного депутата Сергій Рудик має отримати за кілька днів. Після оприлюднення результатів в офіційній пресі.