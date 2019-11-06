Франція вперше встановить квоти на працевлаштування для іноземців [ Редактировать ]
Франція вперше встановить квоти на працевлаштування для іноземців. У Міністерстві праці заявили: обмеження для заробітчан-чужоземців набудуть чинності наступного літа.
Тоді уряд складе перелік професій, яких вони стосуватимуться. Такі заходи спрямовані на збереження ринку вакансій для французів. А також на привернення виборців, яких перетягують на свій бік ультраправі політичні конкуренти.
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