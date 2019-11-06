Далеко не все люди находят свое счастье и смысл жизни в семейных отношениях. Для некоторых гораздо важнее построить успешную карьеру. Астрологи рассказали, что люди, рожденные под определенным знаком зодиака, не могут прожить и дня без важных рабочих дел и, как правило, добиваются расположения руководства.

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Итак, на первом месте оказался Козерог. Этот знак зодиака самый большой трудоголик из всех остальных. Они ответственны и пунктуальны. Работа для Козерогов - настоящая отдушина. Из представителей этого знака зодиака редко выходят примерные семьянины, но в карьере они безупречны.

Кроме того, им без труда удается занять руководящую должность. Козероги умеют найти подход к любому сотруднику.

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