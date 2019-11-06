Стрілянина на військовому контрольно-пропускному пункті в Таїланді. Невідомий застрелив 15 людей. Влада провінції вважає - за атакою можуть стояти місцеві мусульманські сепаратисти, утім жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність. Поліція каже, це наймасштабніший напад за останній час. Сепаратисти діють у регіоні з 2000 року, відтоді через них загинули понад сім тисяч людей .

І про ці та інші події - далі в нашому огляді

Все для туристів

У йорданському місті Джараш чоловік із ножем напав на туристів. Поранено щонайменше шестеро людей, серед них дві жінки. За даними поліції, вони говорять іспанською, однак їхнє громадянство поки що не встановили. Постраждали також місцевий гід та водій туристичного автобуса.

Один із потерпілих розповів журналістам, що на них напав чоловік під час зупинки автобуса біля кафе. Такі інциденти в Йорданії стаються вкрай рідко, туроператори вважають її однією з найбезпечніших країн для подорожей.

Сербія протестує

У Сербії протестують проти чинного президента Александра Вучича. Близько двохсот людей зібралися біля стін місцевого державного телебачення, куди очільник країни прийшов на інтерв'ю. Громадяни та опозиційні політики вважають - влада контролює медіа, під час ефірів Вучичу не ставлять незручних питань.

Через мітинг президентові довелося залишити будівлю через аварійний вихід. Мітинг проти нього тривають уже понад рік. Опоненти називають його корумпованим та авторитарним.

Чилі протестує

Антиурядові протести охопили і Чилі. На вулицях знову сутички з поліцією, силовикам доводиться застосовувати водомети. Акції непокори тривають уже два тижні, причина - підвищення ціни на проїзд у метро на один долар. Для людей це стало останньою краплею, вони невдоволені економічною нерівністю в країні, маленькими пенсіями, високими цінами на комунальні послуги та медицину.

За час протестів загинули 18 людей, тисячі поранені. Президент країни Себастіян Піньєра у відставку іти не збирається, каже - був демократично обраний більшістю громадян, тому працюватиме на посаді ще принаймні два роки - до закінчення терміну.

Неонацисти у суді

В Афінах кілька сотень людей зібралися біля будівлі суду. Там триває слухання у справі неонацистської партії. Групу звинувачують у вбивстві місцевого співака 2013 року, той публічно називав себе ворогом неонацистів. Сьогодні в суді вперше свідчитиме лідер партії. Загалом за шість років процесу в ньому взяли участь понад триста свідків, обидві сторони представляють десятки юристів. Обвинувачуваним загрожує ув'язнення від 5 до 20 років