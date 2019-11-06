У Британії розпочався відлік до дочасних парламентських виборів. Її Величність королева дала старт передвиборчій кампанії. До голосування залишається всього п'ять тижнів. Між чим обирають британці і які обіцянки від партій вже звучать - розповість Світлана Чернецька з Лондона

К автівка прем'єр-міністра заїжджає у двір Букінгемського палацу. Борис Джонсон з офіційним візитом у Її Величності. Зустріч тривала лише 20 хвилин. Формально тільки після підпису королеви може стартувати передвиборча кампанія.

"Хочу, щоб ви знали, я не прагну дострокових виборів. І ніхто особливо не хотів виборів у грудні, але обставини склалися так, що інших варіантів не залишилося. Наш парламент паралізований, він застряг у борозні на три з половиною роки. Боюся, що наші депутати просто відмовлялися довести "брекзит" до кінця", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Це була найкоротша сесія парламенту за 70 років. Депутати засідали загалом 19 днів. Офіційно безробітніми вони стали після опівночі. І без зволікання перейшли до агітації.

Розмахувати кулаками вже розпочала "Партія Брекзиту". Вона наймолодша серед політичних сил, утворена лише на початку цього року. Очільник партії знаний ненависник Європи Найджел Фарадж. Сам він до парламенту балотувався сім разів, але депутатом так і не став. Зате досі виступає натхненником виходу з ЄС.

"Брекзит. Ось найскладніша проблема на сьогодні. Ми спочатку маємо розібратися з ним, а вже потім розв'язувати решту питань", - говорить Найджел Фарадж, лідер "Партії Брекзиту" Великої Британії.

На цих дочасних виборах партії діляться на прихильників і противників "брекзиту". Десь посередині опинилися опозиціонери лейбористи. Вони обіцяють другий референдум щодо виходу з ЄС.

"Консерватори витратили три роки на "брекзит" - і все закінчилося крахом. Уряд лейбористів упорається з "брекзитом" за шість місяців - і дасть змогу вам, британському народові, ухвалити остаточне рішення. Ми домагатимемося нової угоди з ЄС і винесемо її на розсуд людей", - говорить Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії Великої Британії.

Лейбористи наразі відстають від консерваторів, за опитуваннями. Але досить можливо, що за ці 5 тижнів наздоженуть своїх суперників. Джеремі Корбін наразі головний конкурент Бориса Джонсона у боротьбі за будинок на Даунінг-стрит,10. Втім, лідер Ліберальних демократів наполягає, що теж має цілком реальний шанс стати прем'єром.

"Я ніколи не думала, що стоятиму тут і говоритиму, що я кандидат на посаду прем'єр-міністра. Але коли я дивлюся на Бориса Джонсона та Джеремі Корбіна, то переконуюсь, що виконуватиму обов'язки на цій посаді краще за будь-кого з них", - говорить Джо Свінсон, лідер Ліберально-демократичної партії.

Ліберальні демократи справді зараз на піку популярності. Адже обіцяють узагалі скасувати Брекзит. І в такий спосіб згуртовують усіх противників виходу з ЄС. Наступні 5 тижнів усі партії подорожуватимуть країною, обіцяючи світле майбутнє. А вибори відбудуться у четвер - 12-го грудня.