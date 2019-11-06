Єлизавета IІ відмовиться від хутра [ Редактировать ]
Королева Великої Британії Єлизавета II вирішила відмовитися від одягу з натурального хутра. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на мемуари модельєрки монаршої сім'ї.
Відтепер, якщо королеві буде холодно, вона вдягатиме лише одяг зі штучною облямівкою. Останнім часом вбрання Єлизавети Другої критикували екоактивісти, тому поступово її ставлення до хутра змінилося.
Загалом у Великій Британії уже понад 20 років заборонено розводити тварин на хутро, але його екcпортують з інших країн.
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