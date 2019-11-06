Продавати такі не будуть - їх можна лише виграти

Чому Катрін Деньов опинилася в лікарні? Та хто змусив британську королеву змінити гардероб? Про це та інше - в нашому огляді.

Легенда французького кіно Катрін Денев лікарні. Уночі їй стало зле, жінку забрали до шпиталю в Парижі. Стан пацієнтки характеризують як тяжкий, діагноз не називають. За даними французьких ЗМІ, Денев могла занедужати від перевтоми. Попри солідний вік, а два тижні тому зірці виповнилося 76 років, вона безперервно знімається в кіно.

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У гонитві за рекордом. Британці розігнали надзвуковий болід Bloodhound LSR до майже восьмисот кілометрів на годину. Випробування провели в пустелі Калахарі на півдні Африки. Пілотував машину автогонщик Енді Ґрін, який 1997 року першим подолав швидкість звуку на реактивному авто, розігнавши його до майже тисячі двохсот тридцяти кілометрів на годину. Команда має намір перевершити це досягнення, і теж оснастити новий болід реактивним двигуном.

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Гуманна королева. Єлизавета Друга відмовилася від одягу та аксесуарів з натурального хутра. Його більше не використовуватимуть для пошиття нових речей Її Величності. При цьому королева і надалі носитиме хутряний одяг, який уже є в її гардеробі. Велика Британія була першою країною, яка з етичних міркувань відмовилася від виробництва натурального хутра, але при цьому імпортує його з інших країн.

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Миле дике цуценя. Австралійка прихистила у себе вдома дитинча собаки дінго. Спершу його сприйняли за домашнього пса: поранений малюк жалібно скавучав на подвір'ї. Добросердна жіночка забрала його в дім, годувала і гріла в ліжку. Але поведінка песика, названого Ванді, викликала підозру. І лише Днк-тест встановив: це чистокровна представниця рідкісних альпійських дінго. Ванді віддали в притулок, де вона братиме участь у програмі з розмноження цього виду.

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Знахідка для студентів у гуртожитку. Компанія HBO випустила чорну картонну коробку для осібного перегляду телесеріалів. Приватна міні-кабінка має прорізи для ніг та вентиляційні отвори. Компанія випустила жартівливий ролик, що описує переваги чорної коробки - для зручності користувачів усередині є поличка. Продавати такі не будуть - їх можна лише виграти. І тільки студентам.