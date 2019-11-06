Курс валют на 7 ноября - прогноз НБУ [ Редактировать ]
Курс валют / Фото: pixabay.com
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 7 ноября. Регулятор повысил курс гривны на 6 копеек по отношению к доллару. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2465,7612 гривны;
- 100 евро - 2734,5292 гривны.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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