Що стало причиною витоку і якого саме хімікату - поки що невідомо

57 людей постраждали через витік хімікатів у британському місті Мейдстон. Усі працівники фермерського господарства на околиці міста. Їх ушпиталили із задухою, запамороченням і нудотою.

На місце інциденту прибули медики, пожежники і експерти-хіміки. Будівлю ферми оточили, щоб не допустити поширення небезпечної речовини. Місцеву лікарню зачинили на карантин.

Що стало причиною витоку і якого саме хімікату - поки що невідомо.