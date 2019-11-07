Британські фермери отруїлися невідомим хімікатом [ Редактировать ]
57 людей постраждали через витік хімікатів у британському місті Мейдстон. Усі працівники фермерського господарства на околиці міста. Їх ушпиталили із задухою, запамороченням і нудотою.
На місце інциденту прибули медики, пожежники і експерти-хіміки. Будівлю ферми оточили, щоб не допустити поширення небезпечної речовини. Місцеву лікарню зачинили на карантин.
Що стало причиною витоку і якого саме хімікату - поки що невідомо.
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