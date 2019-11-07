Британський режисер та німецький студент відтворили "смугу смерті" [ Редактировать ]
Втекти зі Східного Берліна тепер можна завдяки програмі віртуальної реальності.
Британський режисер та німецький студент відтворили так звану "смугу смерті" - ділянку на межі східної та західної частин міста. У роки холодної війни її намагалися перетнути сотні жителів Німецької демократичної республіки, 138 людей під час втечі загинули.
Сьогодні через окуляри віртуальної реальності можна побачити саму стіну в реальному масштабі, а також тунель між двома будівлями в різних районах Берліна. Нагадаю, цієї суботи виповнюється 30 років від моменту падіння Берлінського муру.
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