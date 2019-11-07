Нелегали у фурі: британська поліція затримала порушників [ Редактировать ]
П'ятнадцятьох нелегалів виявили правоохоронці на півдні Великої Британії в одній із фур, що прибула з континенту.
Поліцію викликав громадянин, котрий помітив підозрілу активність довкола транспортного засобу. Правоохронці оточили вантажівку службовими автівками, після чого оглянули причеп, де й знайшли людей. Попри відсутність належного комфорту ніхто з мігрантів не постраждав. Водія ваговоза затримали. Наразі поліція з'ясовує, як саме нелегали опинилися в причепі фури.
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