П'ятнадцятьох нелегалів виявили правоохоронці на півдні Великої Британії в одній із фур, що прибула з континенту.

Поліцію викликав громадянин, котрий помітив підозрілу активність довкола транспортного засобу. Правоохронці оточили вантажівку службовими автівками, після чого оглянули причеп, де й знайшли людей. Попри відсутність належного комфорту ніхто з мігрантів не постраждав. Водія ваговоза затримали. Наразі поліція з'ясовує, як саме нелегали опинилися в причепі фури.