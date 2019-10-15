Анна Семенович взбудоражила фанатов откровенным фото [ Редактировать ]
Популярная российская актриса и телеведущая Анна Семенович поделилась с поклонниками новым фото. На снимке звезда позирует в белом пиджаке и откровенном топе.
"Иногда так хочется погрустить, мне кажется , что грусть это отдых перед большой радостью. Мое настроение, как ветер , переменчиво и капризно, то ласкает, то сносит с ног. В такие моменты я учусь расслабляться и доверять жизни, и буря постепенно отступает", - написала под фото Семенович.
Поклонники звезды пришли в восторг от нового снимка: "Вау! Просто нет слов", "Очень красивая и эффектная", "Иногда так хочется погрустить, но смотришь на Аню, и сразу становится хорошо!", "Анечка, вы такая красивая".
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