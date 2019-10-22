"Молодые и дерзкие": Анна Семенович поразила архивным фото [ Редактировать ]
Популярная российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович поделилась с поклонниками архивным фото с подругами. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Сегодня утром разбирала фотографии для одной программы и вот, что нашла. Это новогодняя ночь 2001 г, я только закончила спортивную карьеру и во всю ищу себя в этой жизни. Очень скоро меня пригласят работать на один спортивный канал ведущей маленькой рубрики, я буду очень много трудиться и через год мне доверят свою авторскую программу", - написала Семенович под фото.
Поклонники написали под фото артистки лестные комментарии: " Какие невероятные и блестящие", "Молодые и дерзкие", "Самые красивые".
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