Масові мітинги аграріїв. Одразу в кількох містах України фермери вийшли на протест, просять не розпродавати українську землю. Це, мовляв, призведе до занепаду сільськогосподарських регіонів країни. З учасниками акціїй поговорили наші кореспонденти.

Під стінами Харківської обласної адміністрації - дві сотні людей із плакатами. Олександр Колосарьов із Богодухова обробляє всього 15 гектарів. Каже - якщо землю виставлять на продаж, купити її не зможе.

"Я хочу купити, але в мене немає грошей. Я не можу конкурувати ні з олігархами і холдінговими компаніями. У них гроші є, в мене їх нема. Конечно, иностранные сейчас запустят, ану вагоны стоят з грошима", - говорить Олександр Колосарьов, фермер.

Фермери занепокоєні: великі корпорації не дбатимуть про добробут на селі. Приклади вже є.

"У нас були агрохолдінги. У нас там два, ковтнули вони два великих господарства. Вони перенесли офіси свої, консолідуються, тут все розпродали, повирізали, у людей ні роботи зараз нема ніде нічого", - говорить Олександр Терещенко, голова фермерського господарства, села Сахновщина.

Всеукраїнська аграрна рада, каже нардеп Наталія Королевська, на круглому столі вирішила виступити проти продажу землі з 2020 року. Україна до цього ще не готова. Не всі отримали свої наділи, немає доступних кредитів і прозорих правил.

"Отсутствует земельный банк, отсутствует кредитная политика, когда фермеры сегодня из-за упадка цены, падения цены на урожай, вынуждены сводить концы с концами, то только олигархат, только крупные монополии латифундистов и только иностранные фонды смогут зайти на украинский рынок и скупить за бесценок украинскую землю. Наша команда "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала законопроекты, где мы требуем проведения всеукраинского референдума и требуем продления моратория на продажу украинской земли", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

Із тим, що продаж сільськогосподарської землі поки що "не на часі", згодні й експерти. Адже ще невідомо, чи приведуть такі дії до реального економічного зростання.

"Сьогодні основне обурення по пунктам - це те, що в дуже швидкий спосіб пропонується іноземцям мати доступ до сільськогосподарської української землі. На нашу думку, мав би бути перехідний період, який використовували і поляки і литовці це щонайменше 10 років для доступу іноземцям на ринок сільськогосподарської землі. Навіть литовці коли вступали в ЄС, вони вимагали 10 обмеження доступу до продажу землі. Тому сьогодні той поспіх з яким пропонується власне запровадження цього ринку, він дуже лякає фермера. Сьогодні тому що немає сприятливих місць для збіжжя немає відкладених коштів відсотки по кредитам не підйомні", - говорить Іван Слободяник, голова громадської спілки "Агропродовольча рада".

А це Львівська обласна держадміністрація. Поруч із припаркованими автівками - сільськогосподарська техніка. Десятки фермерів зібралися на віче, вимагають не продавати українську землю іноземцям.

Українських фермерів підтримали політичні організації.

"Сьогоднішня дія це наша реакція на інформацію про те, що ті зміни до законодавства України можуть відбутися уже найближчим часом. На нашу думку необхідний сьогодні широкий фронт, широке об’єднання усіх і політиxних сил, різних політичних сил, які є проти цього також громадських органіацій, звісно фермерського руху", - говорить Олег Панькевич, Голова Львівської обласної організації ВО "Свобода".

На вічі українські фермери ухвалили резолюцію. Одна з вимог - обговорити закон про продаж землі разом із фермерами, українськими агроінститутами та науковцями. І лише тоді його ухвалювати.

"Пропонуємо нашій владі прийняти такі проекти законів які є в Канаді, Великій Британії , які є в Австралії, Новій Зеландії, в Польщі. А не те, що сьогодні робиться в піддиктовку світового банку та МВФ . Такі закони були прийняті у Венесуелі, Аргентині, Чілі і сьогодні там всю продукцію вивозять за кордон а в країні продокукція подорожчала на 50-100 разів", - говорить Остап Стахів, голова ГО "Ідея Нації".

До фермерів на віче вийшов заступник голови Львівської обласної адміністрації Тарас Грень. Утім, люди із ним не захотіли спілкуватися. Ухвалену резолюцію представники віча передали очільнику області.

Фермери переконують - якщо їх не почують, уже наступного тижня перекриють дороги сільськогосподарською технікою.