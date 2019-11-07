Хід у відповідь. Білий дім сподівається на нове розслідування, яке може врятувати рейтинг Дональда Трампа.

Про що саме йдеться? І які кроки запланував Конгрес щодо імпічменту президента? Розкаже Дмитро Анопченко.

В американському конгресі щодня новини щодо імпічменту. Цього разу оголосили: вже 13 листопада почнуть нову фазу слухань - вони тепер стануть відкритими. І на перше таке засідання запросили двох свідків, чиї показання можуть максимально сильно вдарити по Президенту: заступника Держсекретаря Джорджа Кента і чинного керівника посольства США у Києві Вільяма Тейлора. Свідчення, які він вже давав на закритій частині слухань, якраз і оприлюднили у черговому пакеті.

Серед відповідей Тейлора конгресменам - чітке зізнання, що президент США поставив умову не надавати Києву безпекову допомогу допоки Володимир Зеленський не візьме на себе зустрічні зобов'язання.

"Я чітко розумів: коштів для надання допомоги у сфері безпеки не буде доти, доки український президент не візьме на себе зобов'язання провести розслідування", - говорить Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

Тейлор також розповів конгресменам про спробу команди Трампа обмежити кількість тих, хто міг почути його розмову із Зеленським.

Розуміючи, який резонанс матимуть тепер вже відкриті свідчення Тейлора - у прямому ефірі - Білий дім розробив контрплан.

Для Дональда Трампа це красива помста. Як кажуть - "око за око", "розслідування за розслідування". Джерела у Міністерстві юстиції країни повідомили - вже до кінця місяця мають офіційно оприлюднити висновки - хто саме дав команду спесцлужбам стежити за виборчим штабом Дональда Трампа у 2016. І ця історія теж обіцяє сенсації.

Адже якщо офіційно визнають або навіть натякнуть, що команда надходила з Білого дому, тобто від тодішніх перших осіб країни, демократів, Трамп отримає проти них потужну зброю. Тому Washington Post і пише про цю історію - мовляв, "це екзамен для генпрокурора країни". Стане він на бік Трампа чи триматиме нейтралітет. Тим часом ще одна публікація привідкрила таємницю: ким є загадковий скаржник, лист якого щодо тиску на Зеленського і дав старт імпічменту. Таблоід Washington Examiner зі своїх джерел дізнався - ця людина і досі працює у розвідці і спеціалізується на Україні, він часто бував у Києві і пов'язаний із ЦРУ.

І є ще один, цього разу вже кумедний, аспект цієї історії. Це правда, американці заробляють на всьому. Тож зараз виходить серія коміксів щодо розслідування спецпрокурора Мюллера. Автори кажуть: якщо збірка добре продаватиметься - випустять ще й другу, про імпічмент.