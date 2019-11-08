ЗСУ понесли втрати на Донбасі [ Редактировать ]
На Донбасі попередньої доби один український боєць загинув, четверо - поранені.
Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях, зокрема й із заборонених видів озброєння. Бойовики гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП та стрілецької зброї. Також застосовували протитанкові керовані ракети.
Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Майорська, Авдіївки та селищ Приазов'я. І вже сьогодні окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед наших захисників не зафіксовано.
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