У Парижі розігнали наметові містечка мігрантів [ Редактировать ]
У Парижі правоохоронці розігнали два наметових містечка мігрантів - понад півтори тисячі людей. У спецоперації взяли участь близько 600 правоохоронців.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про запровадження проти мігрантів жорсткіших правил, зокрема, введення квот для працевлаштування, обмеження доступу до нетермінової медичної допомоги і закриття нелегальних наметових містечок.
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