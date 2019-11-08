У Парижі правоохоронці розігнали два наметових містечка мігрантів - понад півтори тисячі людей. У спецоперації взяли участь близько 600 правоохоронців.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про запровадження проти мігрантів жорсткіших правил, зокрема, введення квот для працевлаштування, обмеження доступу до нетермінової медичної допомоги і закриття нелегальних наметових містечок.