Зеленский уволил четырех замов главы СБУ [ Редактировать ]
Фото: сайт президента
В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы СБУ Ивана Баканова. Об этом говорится в указах главы государства.
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Так, Зеленский уволил:
- Бухарева Владислава Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
- Пояркова Вадима Александровича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
- Дублика Анатолия Ярославича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
- Нескоромного Дмитрия Анатольевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский принял важное кадровое решение по СБУ, также Зеленский назначил еще одного советника.
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