В четверг, 7 ноября, на внеочередном заседании Совет Национального банка Украины не смог рассмотреть вопрос избрания своего главы вместо Богдана Данилишина, полномочия которого завершились 27 октября. Об этом сообщает "Униан".

По словам собеседника агентства, для проведения заседания в условиях отсутствия легитимного главы и его заместителя совет должен был избрать председательствующего на заседании, но голоса присутствующих членов совета в этом вопросе разделились поровну - 4 на 4.

Читайте также Международные резервы Украины незначительно снизились - НБУ

В этой связи вопрос избрания главы совета или его заместителя даже не рассматривался.

Также собеседник сообщил, что следующее заседание совета состоится 14 ноября, и в этот день необходимо решить вопрос избрания главы совета либо его заместителя, поскольку действующее законодательство требует утверждения советом сметы административных расходов НБУ на следующий год до 15 ноября.

Раньше сообщалось о том, что курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.