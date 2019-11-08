Сегодня партия "Голос" выступила с официальным заявлением, в котором призвала руководство украинского государства заморозить мирный процесс и выйти из Минских соглашений. Фактически надолго оставить страну в состоянии войны, раскола и экономической разрухи.

Этот призыв свидетельствует об отчаянии "партии войны" в украинской политике, чьим рупором в последнее время стал шоу-проект "Голос". Осколки партии войны, которые потерпели сокрушительное поражение на прошлых выборах, пугают любые подвижки на пути к миру. Очевидно, что объединение страны, мирное урегулирование конфликта в Донбассе не входят в их планы. Они знают, что возврат Донецка и Луганска в состав Украины окончательно поставят крест на их политической карьере. И ради сохранения себя в украинской политике они готовы жертвовать жизнями людей, целостностью государства и будущим страны.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов провести тщательное изучение заявлений партии "Голос", как содержащие признаки национальной измены, сепаратизма и посягательства на территориальную целостность Украины.

Мы призываем руководство украинского государства твердо следовать по пути мирного урегулирования, несмотря на судорожные попытки политических радикалов и маргиналов всех мастей этому помешать.

Мы готовы поддержать все усилия Президента Украины, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности украинского государства. У нас есть исторический шанс вернуть мир стране и объединить украинский народ. Именно мира требовали украинские граждане на президентских и парламентских выборах. Те, кто заботится о благе страны и людей, не имеют права отступать! Мы не отступим!